Projecte per posar de relleu la Faiada i Sant Gervàs

L’ajuntament del Pont de Suert ha tret a concurs la implantació d’elements de senyalització i informació a l’Espai d’Interès Natural de la Faiada i Serra de Sant Gervàs.

El projecte, que implicarà una inversió de més de 20.000 euros, consistirà en la instal·lació d’un plafó informatiu a la Font de la Mena, per on passen rutes excursionistes. També s’habilitarà un mirador panoràmic al cap de la Faiada, un dels tresors que envolten el Pont de Suert, lloc també on conflueixen una xarxa de camins.El projecte, segons va informar l’alcaldessa, Iolanda Farran, incorpora un segon mirador a la Pala del Teller, la col·locació de banderins de senyalització direccional i d’almenys cinc faristols informatius a la Faiada, la Pala del Teller i el Racó del Cucut.L’objectiu del projecte és promoure i difondre l’alt valor patrimonial d’aquests paratges aprofitant el pas de rutes utilitzades per grups de senderistes. Per aquest motiu, el consistori ha accedit a una línia d’ajuts convocada per la Generalitat destinada a espais naturals, els hàbitats i les espècies de Catalunya.