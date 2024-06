Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir a la tarda una geneta que va resultar ferida en caure del cavall al Pont de Suert. Els serveis d’emergències van ser alertats a les 18.54 hores quan una dona que anava a cavall va tenir un accident en una de difícil accés d’a Aiguadavall, en el terme municipal de la capital de l’Alta Ribagorça.

Es van activar l’helicòpter amb els rescatadors del GRAE i un metge del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van rebre el suport de dos dotacions terrestres. Els efectius van fer una primera atenció in situ i, posteriorment, van carregar la dona ferida en una llitera la fusta i després la van col·locar en matalàs de buit (que permet aïllar eficaçment el pacient de les vibracions ajustant el seu cos a la posició que es realitzi el buit i està indicat per a politraumatismes i per a casos de sospita de lesions a la columna vertebral, entre altres) i evacuar-la, amb l’helicòpter, a l’heliport de Vielha, on els esperava una ambulància per traslladar-la fins a l’hospital. Aquesta setmana hi ha hagut mitja dotzena de rescats.