Una competició d'alta volada i senderisme

Les muntanyes del Pirineu són aquest cap de setmana l’escenari del Pyrenees Ozone Open, una competició de Hike & Fly que combina parapent i senderisme i que ha reunit un total de 53 participants de diferents nacionalitats. És una competició estatal organitzada pel Club Alioth de la Federació Aèria Catalana. El seu recorregut està fixat a través de punts de pas obligatoris senyalitzats per GPS, que els participants han de seguir en parapent o corrent.

La carrera està catalogada com a FAI2, la qual cosa significa que els pilots participants sumen punts per classificar-se en futurs campionats mundials o europeus de Hike & Fly. Es tracta d’una oportunitat per donar a conèixer el Pont de Suert a nivell internacional i consolidar la seua reputació com una destinació privilegiada per als esports d’aventura. L’entrega de premis tindrà lloc avui a les 18 hores a la capital de la comarca.