La llum de Boí Taüll, als tribunals

Garantir l’electricitat a l’estació d’esquí de Boí Taüll s’ha convertit en un assumpte difícil. La conservació de l’única línia que subministra el complex, antiga i deteriorada, i la construcció d’una altra de nova per substituir-la han donat peu a un encreuament de litigis que afecta la Generalitat, propietària de les pistes, l’ajuntament, a qui competeix atorgar les llicències d’obres, i una empresa de València. Es tracta de la firma Gestora Valenciana de Viajes en Grupo SL, propietària de terrenys per la qual passa la vella línia i que reclama com a seus altres pels quals ha de passar la nova.

El primer conflicte afecta l’antiga línia. La Generalitat defensa que pot accedir a qualsevol punt de la línia per mantenir-la i reparar-la per l’existència d’una servitud de pas, una cosa que rebutja la firma propietària de terrenys pels quals passa el cable. L’administració catalana va acudir als tribunals, però no li han donat la raó. El mes de maig passat, una sentència del jutjat de Tremp va rebutjar l’existència de cap mena de servei i va condemnar a pagar les costes del judici l’empresa pública Actius de Muntanya, filial de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i propietària de Boí Taüll.Quant a la nova línia, la Generalitat va iniciar fa dos anys les obres, seguint un traçat paral·lel al de la carretera de Boí Taüll, però no va arribar a acabar-les. Van quedar paralitzades arran de l’anul·lació de la primera llicència d’obres que l’ajuntament de la Vall de Boí va atorgar el 2022. Des d’aleshores hi ha hagut dos intents d’obtenir un nou permís per legalitzar els treballs ja executats i concloure els que falten.Gestora Valenciana de Viajes en Grupo reivindica la propietat de part dels terrenys pels quals ha de passar la nova línia i va impugnar la primera llicència. El jutjat de Tremp la va declarar nul·la el 2023, al considerar que Actius de Muntanya no havia acreditat ser propietària de totes les finques afectades per les obres. Quan es va dictar aquesta sentència, l’empresa de la Generalitat havia renunciat ja al primer permís i el consistori l’havia deixat sense efecte.Actius de Muntanya va demanar una nova llicència d’obres a l’ajuntament però aquest va rebutjar atorgar-la, al valorar que el projecte no diferia del que s’havia saldat ja amb una sentència anul·latòria. Això va desencadenar un nou litigi, que segueix pendent de resolució. En aquesta ocasió és l’empresa pública de la Generalitat la que ha presentat un recurs contenciós administratiu contra la decisió del consistori de denegar la segona llicència.L’ajuntament, que ha afrontat recursos tant per atorgar llicència a la nova línia com per denegar-la, va rebre mesos enrere una tercera sol·licitud de permís per a aquestes obres. Als litigis en l’àmbit contenciós administratiu se suma una querella contra l’alcaldessa, Sònia Bruguera, a qui la firma valenciana atribueix suposades irregularitats a l’atorgar la primera llicència. Aquesta causa judicial encara no s’ha resolt.

Conflictes per la liquidació de l’empresa que va crear l’estació

La Generalitat va adquirir Boí Taüll el 2014 com a dació en pagament de deutes de l’empresa que va crear l’estació, Promocions Turístiques de la Vall. Aquesta firma s’havia convertit anys abans en una filial del grup immobiliari Nozar. L’adquisició per part del Govern tenia com a objectiu evitar que tanquessin les pistes, un motor econòmic de la Ribagorça, i va incloure només part del patrimoni immobiliari de Promocions Turístiques de la Vall. La resta es va dividir en lots i es va subhastar en el marc de la liquidació de la firma, de manera que va passar a mans de diferents propietaris. Un d’ells és Gestora Valenciana de Viajes en Grupo SL, que va comprar sòl per on passa l’única línia elèctrica que proveeix l’estació i altres terrenys.