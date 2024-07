Apareixen pintades al mur de la plaça, al costat de l'església vella

La pintada va ser esborrada l’endemà per la brigada municipal. - AJUNTAMENT DEL PONT DE SUERT

L’ajuntament del Pont de Suert va denunciar dimarts pintades fruit d’un acte vandàlic al mur de pedra de les escales del Palau Abacial i l’església vella, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional. La brigada municipal va netejar l’endemà els grafitis mentre que va informar els Mossos d’Esquadra dels fets.

El consistori va lamentar en xarxes socials que hi hagi qui “degrada i deteriora els nostres carrers i places i ens fereix com a poble”. Així mateix, va recordar els alts costos que suposa per a les arques municipals haver de destinar recursos públics a reparar els danys que ocasionen aquest tipus de gamberrades, a fi d’augmentar la consciència ciutadana i el civisme.