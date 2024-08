Retiren el mirador de Durro i el seu futur queda a l'espera de l'informe que ha d'aclarir per què es va desprendre

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos viatges d'helicòpter han estat suficients per retirar les peces del mirador de la roca d'Espà (1.411 metres) al poble de Durro, a la vall de Boí, que es va precipitar fa una setmana causant la mort a un operari i tres més van resultar ferits. Les peces del mirador s'han tret de la zona per seguretat i s'han traslladat fins a Barruera a un magatzem municipal. L'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, ha explicat que la infraestructura s'havia de retirar per seguretat i ha dit que el futur del mirador queda a l'espera del resultat de l'estudi que s'està redactant per conèixer el motiu de l'accident. Bruguera deixa totes les portes obertes: tornar-lo a fer igual, modificar el projecte o descartar definitivament aquest mirador.

Bruguera fins i tot es mostra favorable a fer una consulta entre els veïns de Durro, en cas de ser necessària.

L'accident va passar el 25 de juliol i una persona va morir i tres més van resultar ferides en caure 50 metres per l'esfondrament del mirador en construcció a la Vall de Boí (Alta Ribagorça).

Els quatre afectats eren operaris que treballaven en la construcció del mirador quan l'estructura va cedir. Dels tres ferits, dos ja han estat donats d'alta i un continua ingressat a l'hospital.

Mirador de la roca d'Espà

El mirador de la roca d'Espà (1.411 metres), a pocs minuts caminant des del poble de Durro, era un mirador dels que sobresortia a la roca uns deu metres. L'objectiu era que des d'aquest voladís es contemplés el poble de Barruera i tota la vall de Boí.

L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística, finançat mitjançant els fons Next Generation UE. L'objectiu és crear una ruta de miradors com a un nou reclam i producte turístic, que permeti a tothom gaudir del paisatge de la Vall de Boí des d'un altre punt de vista. L'alcaldessa ha dit que si s'acorda tornar a construir el mirador, encara hi ha marge per poder justificar l'obra.