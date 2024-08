L'Esplai Epis restaura l'ermita de Sant Antoni per celebrar els cinquanta anys de l'entitat

S’ha restaurat tant l’interior com l’exterior de l’ermita. - ESPLAI EPIS

L’Esplai Epis del col·legi Episcopal de Lleida va complir mig segle de vida el passat curs escolar. Com a part dels actes per commemorar la fita, l’entitat es va proposar restaurar l’ermita de Sant Antoni de Vilaller, construïda l’any 1908. Més de 60 persones entre membres antics i actuals i familiars han celebrat aquesta setmana un camp de treball amb base d’operacions a la casa de colònies Montsant de Vilaller.

En concret, els treballs s’han centrat a restaurar el mobiliari i les parets interiors del temple; rehabilitar els exteriors i la teulada i adequar i adaptar l’entorn i els accessos. Mònica Llorens, responsable del camp de treball i que durant 17 anys va ser monitora de l’esplai, va explicar que “amb aquest acte hem volgut també reviure part de la nostra història, ja que antigament vam restaurar altres ermites de la vall de Barrabés, com la de Sant Salvador de Casós o la de Sant Aventí de Montanui”. Llorens va afegir que “una quinzena de famílies amb membres de fins a tres generacions que en algun moment vam formar part de l’esplai hem compartit aquests dies no només el treball, sinó també jocs, reflexions i altres activitats”.

L’Esplai Epis ha destinat uns 28.000 euros a la restauració de l’edifici, els quals inclouen tant els materials utilitzats aquests dies com la redacció del projecte, entre d’altres. A banda de dedicar fons propis, l’esplai ha demanat subvencions al departament de Cultura i al de Presidència així com a la Diputació. Paral·lelament, ha organitzat activitats com un vermut solidari amb comerciants de la zona, en què membres de l’entitat van explicar el projecte, i un finançament col·lectiu a través de la plataforma Gofundme. Va recaptar diners també el 15 de juny en el marc de la festivitat de Sant Antoni.

Però de totes les accions que han ideat per finançar l’actuació, destaca la d’apadrinar simbòlicament una de les teules per a la nova teulada a través del web www.esplaiepis.org. Llorens va explicar que les properes setmanes s’instal·larà a l’interior de l’ermita una maqueta 3D de l’edifici amb els noms de tots els participants en la campanya.

Quant a les actuacions que s’han portat a terme a l’interior del temple, s’han repintat parets i finestres, a part d’envernissar totes les superfícies i haver rehabilitat escales, entornpeus, banquetes i encadellat. A nivell exterior, han començat a construir un terraplè amb un mur de contenció, que es completarà amb una barana, i la neteja d’un camí mil·lenari. En la mateixa línia, una empresa especialitzada ha substituït la teulada actual, que era d’uralita, amb teules àrabs, mentre que s’han restaurat els marcs de fusta i les barres de les finestres, entre d’altres.

D’una manera o una altra, han col·laborat directament en la restauració l’ajuntament de la localitat, la Fundació Verge Blanca, l’associació de comerciants i l’associació Amics de Vilaller, entre d’altres. Aquest camp de treball és només un dels actes que l’Esplai Epis ha celebrat aquest curs per commemorar el seu mig segle d’història. Destaquen una xarrada de Salvador Cardós sobre El lleure educatiu en xarxes socials o l’exposició fotogràfica 50 anys educant en el temps lliure, a la sala Res Non Verba de Lleida. Els actes acabaran el proper 15 de setembre amb una festa a l’entorn de l’ermita restaurada per inaugurar-la, en què els veïns del poble estaran convidats a un dinar popular.