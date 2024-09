Una farmàcia a l'aire lliure

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alta muntanya pirinenca acull multitud de rareses vegetals. Algunes tenen propietats medicinals i han servit a l’ésser humà al llarg dels segles. Basant-se en la tradició remeiera de les valls d’alta muntanya, l’empresa Taüll Orgànics, a la Vall de Boí, ha convertit la riquesa natural d’aquesta terra en una font de salut i benestar que arriba a cada vegada més racons del planeta.

La llavor d’aquest projecte es va plantar fa 20 anys, quan Ana Sirvent, al capdavant de la firma, va detectar un augment de l’ús d’aquestes plantes a Europa i va portar a terme un conreu experimental d’àrnica amb grans resultats. Així mateix, Taüll Orgànics és ara un dels productors europeus més grans d’aquesta planta, amb gairebé 250.000 en els seus cultius, i s’ha especialitzat també en calèndula i edelweiss. El seu fill i responsable comercial de l’empresa, Joan Domínguez, explica que l’empresa ocupa quatre persones durant tot l’any, mentre que sumen sis més en èpoques de sembra o recol·lecció. Financen part del projecte per un petit grup d’inversors d’àmbit lleidatà, que aposten per l’economia local, de producció sostenible i que contribueixi a desestacionalitzar l’ús de les comarques de muntanya. “Ens encarreguem de tot el procés agrari i fabriquem extractes amb fórmula pròpia amb els quals després fem cosmètics vegans i amb certificació ecològica”, explica Domínguez, que afegeix que “també venem part de les plantes a laboratoris i altres empreses, i tenim clients tant a Europa com a l’Amèrica Central”. Així les coses, Taüll Orgànics aprofita d’una manera sostenible els recursos naturals de la zona per tractar malalties, sent la seua línia de productes orientada als antiinflamatoris.

Investigació, divulgació i visites guiades als cultius

Les plantacions de Taüll Orgànics es troben a més de 1.500 metres d’altitud, entre les localitats de Taüll i Durro. Sumen ja 30.000 m² i són parada d’itineraris botànics que organitzen biòlegs i guies que treballen a la zona per a turistes i aficionats a la botànica. Així mateix, l’empresa dissenya també cursos teòrics i pràctics sobre botànica, a més de cursos especialitzats en formulació natural i ecològica de productes cosmètics, mentre que dedica part dels seus recursos a aprofundir sobre les relacions que tenien històricament els habitants de zones d’alta muntanya amb aquestes plantes, la qual cosa es coneix també com a etnobotànica.