Primer concurs de gossos pastors amb vaques a Barruera

En el marc de la XXV fira ramadera de Barruera, el primer concurs de gossos pastor amb vaques serà una de les activitats més destacades de la programació d’aquest any, reafirmant l’important paper d’aquests animals en la ramaderia de muntanya. Amb exhibicions dinàmiques, els visitants podran veure com aquests gossos guien i fan moure les vaques de manera precisa i eficient, demostrant la seua capacitat d’adaptació i obediència en aquest primer concurs, que se celebrarà avui a les 12.45 hores. El certamen oferirà també un espai on ramaders, artesans i productors locals podran compartir i mostrar les seues activitats, productes i tradicions. La fira inclou un programa d’actes pensat per a les famílies, música en directe i l’esmorzar popular que ja van recuperar l’any passat.