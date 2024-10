La Generalitat pren el control del vedat de caça alliberat de Llesp

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament d’Agricultura de la Generalitat ha incorporat a la Zona de Caça Controlada del Pont de Suert 661,9 hectàrees que durant els últims cinc anys han romàs com a àrea cinegètica d’accés lliure.

A partir d’ara, per poder caçar en aquesta zona serà necessari disposar de permisos emesos pels responsables de la zona de caça o per les societats de caçadors locals, una cosa que permetrà incrementar la pressió de l’activitat dels caçadors sobre les espècies cinegètiques de l’àrea i, també, controlar l’accés dels escopeters, la presència dels quals havia provocat en ocasions el malestar dels veïns.Aquestes 661 hectàrees, integrades al terme del Pont de Suert i que abans havien pertangut al de Llesp, formaven part de l’antic vedat de caça d’aquesta localitat, a la gestió de la qual va renunciar la societat de caçadors local pels elevats costos que els portaven els accidents de trànsit amb animals de caça major, com senglars i cabirols, que es produïen a la carretera L-500. La via no passa per l’àrea cinegètica, però la seua proximitat feia que els animals implicats se’n consideressin procedents, amb la qual cosa els responsables del vedat s’havien d’acabar fent càrrec dels desperfectes.

Després de la renúncia, aquesta part de la muntanya va quedar com a zona alliberada, fet que possibilitava caçar-hi sense haver de demanar permís ni notificar-ho prèviament a ningú sempre que es respectin les normes de veda que estableix la Generalitat.Això va provocar algunes molèsties als veïns. “Ja hi ha hagut problemes. En ocasions hi havia gent caçant sense que ningú ho sabés i això coincidia amb excursions. Ara un se’n podrà anar sol en dates determinades i amb permisos previs”, explica l’alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Ferran.El departament d’Agricultura va tancar aquesta setmana el procediment d’inclusió de les 661 hectàrees amb una resolució en la qual ressenya que “la direcció tècnica de la zona de caça controlada, amb la sol·licitud prèvia de l’ajuntament del Pont de Suert, ha demanat l’ampliació de la zona de caça controlada per incloure els terrenys i millorar la gestió cinegètica”. Els tràmits s’han prolongat al llarg de cinc anys.

Una reserva de 7.600 ha amb terrenys de Tremp

La Zona de Caça Controlada del Pont de Suert suma una superfície de 7.601,95 hectàrees, el 89% de les quals (6.763,07) d’aquest municipi, i l’11% restant (838,88) de Tremp. Va ser declarada per primera vegada l’any 2000, malgrat que l’actual autorització va ser emesa el febrer del 2017 amb una durada de deu anys. Afecta els terrenys cinegètics d’aprofitament comú.