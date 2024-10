Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les escoles de l’Alta Ribagorça participen aquests dies en una iniciativa d’educació ambiental organitzada pel consell comarcal centrada en el compostatge i el reciclatge. L’activitat consisteix en una xarrada educativa i fitxes per aprofundir en els conceptes. Així mateix, l’objectiu és motivar els alumnes a reciclar tant a casa com a l’escola, al mateix temps que se’ls ensenya com funciona un compostador escolar.