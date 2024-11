Llum verda al poliesportiu de Vilaller, que s'adjudicarà ja malgrat les queixes

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Vilaller ha aprovat definitivament el projecte per a la construcció d’un pavelló multifuncional polivalent per un pressupost de 626.356 euros.

Aquest import es troba dins del pressupost d’aquest any, que ascendeix a 2,1 milions d’euros, el més abundant de l’última dècada i molt més elevat que el de 2023, d’1,6. Ho va fer en el ple del 6 d’aquest mes amb el vot en contra de Junts i ERC però el suport de Més Vilaller, marca blanca del PSC.

L’alcaldessa, Maria José Erta, va remarcar que superades totes les traves, ara es podrà licitar i executar en un període entre 4 a 6 mesos, com a termini màxim, ja que es tracta d’un edifici muntat per peces, no de construcció de maó tradicional.

Erta va indicar que es compta amb el beneplàcit de la Diputació, ja que al ser una obra que supera el mig milió d’euros, s’havia de sotmetre a la valoració de l’ens provincial, que l’ha ratificat.

La construcció d’aquest poliesportiu ha provocat polèmica entre els partits de l’oposició municipal i alguns veïns, que ho consideren desmesurat per a un poble petit com Vilaller. A més, creuen que serà difícil que es pugui adjudicar ja que han passat anys des que es va presentar a Madrid per obtenir ajuts del Govern central i els preus de la mà d’obra, material, maquinària, bastides i seguretat laboral no estan actualitzats, per la qual cosa és molt possible que el concurs quedi desert. També argumenten que és possible que es perdi la subvenció de l’Estat.

Erta va indicar que ja s’ha sol·licitat a l’Estat una pròrroga d’un any per executar el projecte sense perdre aquesta subvenció de 600.000 euros, que considera que es respectarà, ja que la demora es deu a la tramitació burocràtica a l’espera de la decisió de la diputació de Lleida, que la va fer efectiva passat l’estiu.

L’alcaldessa assegura que no es perdran els ajuts públics

L’alcaldessa de Vilaller, Maria José Erta, va incidir que no es perdran ajuts, tampoc els de la Generalitat de catalunya, que ascendeixen a uns 35.000 euros. A més, la primera edil va indicar que el temps per a la construcció del nou poliesportiu serà limitat i no passarà dels sis mesos “ja que és de ràpida construcció”. En aquest sentit, l’alcaldessa va remarcar que disposar d’un pavelló multifuncional és necessari per a la població, que només compta amb un local social de petita mida i poc apropiat per acollir les activitats que arriben a celebrar-se a la població ribagorçana.