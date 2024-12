Denuncien el mal ús del refugi de Besiberri per alguns excursionistes

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Les aglomeracions en els espais naturals deixen en ocasions imatges desagradables fruit de l’incivisme d’alguns usuaris de la muntanya. El Club Excursionista Vilaller, l’entitat que s’encarrega del manteniment del refugi Besiberri, va denunciar aquesta setmana el mal estat en el qual es van trobar aquest equipament, que és propietat de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i l’ús del qual està reservat per cobrir situacions imprevistes a la muntanya, en què els excursionistes necessitin protegir-se per causes meteorològiques o problemes físics.

Les últimes persones que hi van passar la nit van deixar residus com llaunes, restes de menjar i botelles de plàstic, una cosa que està terminantment prohibida, tant en aquest refugi com en qualsevol altre. L’entitat de Vilaller es va encarregar de recollir els residus, a més d’inspeccionar altres elements del refugi. Les imatges sobre l’estat en el qual va ser trobat el refugi van ser compartides en xarxes i van causar una gran indignació.