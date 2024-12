Protegeixen la foscor a l'entorn de l'ermita d'Irgo

L’ajuntament del Pont de Suert protegirà la foscor del cel nocturn que permet observar els astres amb claredat a l’entorn de l’ermita de Sant Salvador d’Irgo. El ple municipal de la setmana que ve sotmetrà a aprovació atorgar a aquest paratge la qualificació d’Espai de Cel Nocturn de Qualitat (ECNQ) per evitar que s’aixequin construccions i es portin a terme activitats a la zona que suposin contaminació lluminosa.

Aquesta decisió del consistori de la localitat arriba després de mesos de mesuraments a la zona per corroborar que cap font de llum als voltants no entela la visió del cel durant les nits.

L’alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Farran, va explicar que aquesta mesura de protecció haurà d’anar acompanyada d’un programa d’actuacions per preservar i divulgar la qualitat del cel nocturn a l’entorn de l’ermita. Així mateix, el consistori preveu implantar en un període de quatre anys un enllumenat nocturn amb llum ambre en tots els nuclis agregats que preservi la visibilitat del cel nocturn. Aquest projecte no s’estendrà ara per ara al nucli urbà del Pont de Suert, on ara hi ha diferents tipus d’enllumenat públic.