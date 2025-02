Nou pàrquing per reduir el trànsit cap a Aigüestortes

Un nou pàrquing de 88 places haurà de reduir el trànsit d’accés al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. L’ajuntament de la Vall de Boí ha tret a concurs les obres, amb un pressupost de licitació de 66.958 euros. Estarà al peu de la carretera L-500 en direcció a Caldes de Boí, annex a l’aparcament de la Farga, que té capacitat per a una vintena de vehicles. “Aquest nombre de places ha demostrat ser totalment insuficient per absorbir l’elevat nombre de visitants que volen accedir al parc”, afirma la memòria del projecte.

Les obres del nou pàrquing dissuasiu de la Peguera es portaran a terme en dos finques qualificades com a sòl rústic que sumen prop de 6.000 metres quadrats. A més de reduir el trànsit d’accés al Parc Nacional, aquesta actuació pretén “disminuir i descongestionar l’elevat nombre de vehicles que rep la població de Boí, especialment en determinats mesos d’estiu”, segons la memòria del projecte.

La construcció d’aquest aparcament forma part del pla de sostenibilitat turística de la Vall de Boí, que està finançat amb fons Next Generation de la Unió Europea (UE). Inclou també altres iniciatives, com per exemple el projecte de l’Outdoor Park (vegeu el desglossament).

Constarà d’un espai de recepció dels visitants, una sala polivalent i un lloc per a màquines de vènding en què comprar menjar i begudes. També tindrà un lavabo amb WC, dutxa i pica i un espai d’emmagatzemament.

Un edifici per acollir visitants de l’Outdoor Park

Un nou edifici d’uns cent metres quadrats acollirà els visitants que acudeixin a practicar esports al medi natural. L’immoble, d’una sola planta i amb acabats en fusta per integrar-se al paisatge, es construirà a la zona del Pla de l’Ermita, al costat del camí que condueix al temple i el pàrquing, i forma part del projecte de l’Outdoor Park. L’ajuntament ha adjudicat les obres a l’empresa Josep Noray SL per un total de 260.326 euros.

Un lloguer de terrenys objecte de comentaris

L’ajuntament ha llogat els terrenys on habilitarà les places d’aparcament, una cosa que ha estat objecte de comentaris perquè una petita part pertany al marit de l’alcaldessa, mentre que membres de l’entorn familiar d’aquest figuren també com a propietaris del sòl. Sobre això, Bruguera va explicar que la secretaria municipal va examinar aquesta operació i va descartar que s’incorregués en incompatibilitat. Va afegir que el lloguer té uns anys de carència i que el consistori encara no ha començat a pagar-lo.