Boí Taüll, la millor estació d'esquí d'Espanya per quart cop segons els 'World Ski Awards 2025'
Els premis reconeixen la qualitat de la neu, les seves altes cotes i l'aposta decidida per la innovació i desestacionalització
L'estació d'esquí de Boí Taüll ha rebut el prestigiós guardó com a millor estació d'Espanya dels World Ski Awards 2025, un reconeixement que obté per quarta vegada després dels aconseguits els anys 2018, 2019 i 2020. Aquesta distinció, atorgada per l'organització internacional World Travel Awards, referma la posició de l'estació de l'Alta Ribagorça com a referent dins el sector turístic de neu a nivell estatal.
Entre els aspectes més valorats d'aquesta estació gestionada per FGC destaquen la qualitat excepcional de la neu natural i les seves altes cotes, amb el Puig Falcó (2.751 metres) com el punt més elevat dels Pirineus on es pot practicar l'esquí alpí. El sistema de votació popular en línia ha permès tant als aficionats a l'esquí com als professionals del sector turístic expressar el seu suport a Boí Taüll, consolidant així la seva trajectòria d'excel·lència.
El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz, ha manifestat que aquest guardó els anima a "continuar treballant en l'aposta per apropar la muntanya a tothom cada dia de l'any". Ruiz ha destacat que la proximitat al Parc Nacional d'Aigüestortes i al patrimoni romànic de la Vall de Boí, declarat Patrimoni de la Humanitat, converteixen aquesta zona en un indret "únic" per als visitants durant totes les estacions de l'any.
L'aposta per la desestacionalització com a clau de l'èxit
Des de la direcció de l'estació, el gerent David Ros ha volgut reconèixer "la complicitat i implicació" de tots els equips en el repte constant de millorar la qualitat dels serveis i productes oferts. També ha valorat especialment la fidelitat dels esquiadors habituals, que any rere any continuen dipositant la seva confiança en l'estació ribagorçana.