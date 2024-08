El Castellot recobra vida

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Ja fa vint anys que cada estiu un grup d’estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona i els seus professors porten a terme campanyes d’excavacions al jaciment arqueològic del Castellot de Bolvir, un dels pocs poblats ibèrics localitzats al Pirineu i el més important excavat de tota la Cerdanya.

En aquestes dos dècades, els arqueòlegs han descobert prop de la meitat de l’assentament i, juntament amb historiadors, han determinat que va tenir principalment tres períodes d’ocupació. El primer va ser cap als segles IV-III aC; el segon, una ocupació romana, als segles II-I aC; i, finalment, el més recent, cap als segles X-XII, el medieval.Els visitants poden veure els detalls de la recreació d’una casa ibèrica, amb les mateixes tècniques de construcció de l’època. A la campanya d’aquest estiu han localitzat també sis sitges i diversos molins. Després de prendre diverses mostres, els investigadors intentaran determinar el tipus de cereal que s’hi triturava per conèixer més detalls sobre l’alimentació de l’època.El pròxim pas és el de la museïtzació de l’espai, un projecte al qual el consistori destinarà una inversió de més de 100.000 euros per explicar com es vivia al Castellot en cada una de les èpoques documentades. D’aquesta manera, consistirà a restaurar les estructures d’alguns edificis i acabar l’adequació de la visita al jaciment amb recreacions, nova senyalització i il·luminació. Finalment, també s’incorporaran nous espais interpretatius. Des de l’any 2015, el centre d’interpretació Espai Ceretània explica els detalls d’aquest jaciment. L’any 2010 es va crear la Fundació El Castellot, una entitat sense ànim de lucre que té l’objectiu de protegir aquest patrimoni.

Joc immersiu per a turistes

Els visitants de l’Espai Ceretània poden fer un salt en el temps i viatjar fins a l’època iberoceretana amb l’ajuda d’unes ulleres de realitat virtual. Es tracta d’una nova activitat per descobrir els detalls de com era el jaciment del Castellot i el pas de l’exèrcit d’Anníbal i els seus elefants per la comarca per lluitar contra els romans en la segona Guerra Púnica. Així, participen en un joc en el qual utilitzen el tir amb arc i recullen aigua i gra, les principals fonts d’aliment de l’època.