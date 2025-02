La Molina es consolida com a centre pioner de l'esport adaptat

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’estació d’esquí de la Molina, la Fundació Cruyff i l’Associació Play and Train es van unir el cap de setmana per segon any consecutiu per organitzar una jornada d’esquí i d’snowboard adaptada per a nens i joves afectats per algun tipus de discapacitat. La jornada va reunir una cinquantena de persones al Centre d’Esport Adaptat de l’estació d’esquí i de muntanya de la Cerdanya.

A més de l’esquí i de l’snowboard, els participants van tenir l’oportunitat de realitzar altres propostes per fomentar la inclusió i el treball en equip. La iniciativa, que va nàixer l’any 2024, reafirma el compromís de les tres entitats per promoure la igualtat d’oportunitats a través de l’esport.

Destaca per ser un dels centres més avançats en recursos per a persones amb mobilitat reduïda

La Molina, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat, destaca per ser un dels centres més avançats en recursos per a persones amb mobilitat reduïda. A través de la col·laboració amb la Fundació Johan Cruyff i l’associació Play and Train, l’estació compta amb infraestructures adequades i ofereix classes d’esquí, d’snowboard i classes guiades amb professors experimentats.

De fet, l’estació és coneguda per ser una estació pionera en l’adaptació de les seues instal·lacions per facilitar l’accés a les persones amb dificultats de mobilitat.

El complex hivernal ha estat reconegut per l’Agència Catalana de Turisme com a iniciadora de l’esport i del turisme adaptat. A més, ofereix també infraestructures que resulten imprescindibles per a usuaris amb mobilitat reduïda, com per exemple les places d’estacionament adaptades, el lloguer de material específic per a diferents tipus de discapacitat, accés fàcil als diferents punts de restauració que posseeix l’estació o els lavabos adaptats per accedir amb cadira de rodes.

A més, de manera paral·lela, l’estació disposa també de diverses entrades adaptades als remuntadors, com per exemple els habilitats a la zona del Bosquet.

L’estació ofereix també la possibilitat de portar a terme activitats turístiques amb bicicletes de muntanya adaptades, l’ski-kart (per a persones amb lesió medul·lar), el tàndem esquí, l’esquí per a persones que pateixen una discapacitat visual o la modalitat 4 Empremtes, en la qual s’utilitzen dos esquís i dos stabilos (mena de crossa curta que acaba en un patí i aporta més estabilitat).