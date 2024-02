Tot el poble, en forma

Aconseguir que els veïns de la Granadella es mantinguin en forma és una de les ocupacions de l’ajuntament. Amb aquest objectiu, dimarts es va estrenar la nova Escola de Ciclisme de les Garrigues Altes amb una jornada de portes obertes en què van participar un grup de nens de la localitat que van poder provar el nou circuit de bici. La iniciativa es repetirà el dimarts dia 20. Ambdós jornades són gratuïtes i van a càrrec de Jan Gelonch, tècnic de nivell I de Ciclisme a l’Escola de Ciclisme de Juneda.

A partir del dia 27 començarà la temporada amb tots els inscrits, que ja hauran pagat una primera quota mensual, de 25 euros. Els interessats ja es poden apuntar per participar en els cursos.Al principi, l’escola, oberta a tots els municipis de les Garrigues Altes (Bovera, el Soleràs, Bellaguarda, Granyena, Juncosa i els Torms), farà cursos per a nens i joves i més tard també inclourà classes per a adults. Durant els primers mesos de funcionament s’anirà definint l’activitat de cara a la nova temporada, que coincidirà amb el curs escolar, segons va explicar la regidora Atzara Noguera.El circuit per a la pràctica del ciclisme s’ubica al costat de la zona esportiva, on ja s’han construït dos pistes de pàdel i es troben les piscines i el gimnàs municipal. Al nou parc, que ha comportat una inversió de 30.000 euros, es podran practicar diverses modalitats d’aquest esport a banda de ciclisme de muntanya ja que s’han inclòs tota mena d’elements que ofereixen diferents graus de dificultat, va explicar l’alcaldessa, Elena Llauradó. Un altre municipi que també promouen el ciclisme és Corbins (Segrià), on l’Escola de Ciclisme Corbins-Bike Aventura ofereix una extraescolar de ciclisme per a totes les edats.L’ajuntament també ha posat en marxa la campanya La Granadella activa per impulsar un estil de vida saludable dirigida a tots els veïns i veïnes, explica l’alcaldessa. Amb aquesta finalitat ja es compta amb un gimnàs municipal i una monitora que s’encarrega d’assessorar sobre les activitats més convenients per a cada persona. També es treballa a organitzar classes grupals que s’estan preparant des de finals de gener segons les preferències dels veïns i que començaran el 6 de març i seguiran els dimecres de 9.30 10.30 hores. “Volem aconseguir que els veïns no es quedin a casa i tinguin un ventall de possibilitats. Amb aquesta finalitat hem construït les pistes de pàdel que també compten amb un monitor al servei dels usuaris i un altre monitor s’encarrega de les classes de ball municipals. La intenció és que tothom estigui actiu, especialment les persones grans”, va remarcar Llauradó.