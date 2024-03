Centre de desintoxicació aturat

L’establiment on està previst ubicar el centre de drogodependents a Navès. - SEGRE

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central ha ajornat el projecte per crear un centre de desintoxicació de drogodependents a Navès per falta de documentació. El promou l’associació de familiars de malalts mentals i drogodependents Sol de Solsona des de fa cinc anys. Aquest equipament s’ubicaria a l’antic restaurant Font de Goters, que actualment està en desús i que, segons consta en el projecte, l’entitat considera un equipament “adequat” perquè “se situa en un enclavament saludable, enmig d’un entorn natural i tranquil beneficiós per als futurs usuaris”.

El complex tindrà una superfície de 13.000 metres quadrats i acollirà una vintena de persones amb la possibilitat d’arribar fins a les trenta. El projecte preveu la construcció d’un hort d’uns 200 metres quadrats, una pista poliesportiva i una zona de lleure de més d’11.000 metres quadrats d’extensió perquè les persones que s’allotgin al centre puguin estar en contacte amb la naturalesa. A més, es rehabilitarà un immoble annex al que existeix actualment, que permetria habilitar-hi un gimnàs i un taller d’activitats. Els terrenys són de qualificació rústics en l’actualitat i han de ser classificats com a urbans.