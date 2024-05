El CAP de Les Borges Blanques disposarà per fi de raigs X a partir del juny

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Departament de Salut ha adjudicat recentment l’adquisició de la unitat radiològica per al CAP les Borges Blanques, que gestiona l’Institut Català de la Salut (ICS). Es tracta d’una unitat de raigs X monitoritzada amb dos detectors que permetrà realitzar, previsiblement, unes 5.000 exploracions l’any als veïns i veïnes de les Garrigues sense que s’hagin de desplaçar a d’altres poblacions.

S'ha de recordar que el CAP de Les Borges Blanques té una sala senyalitzada com a àrea de radiologia des de la seua construcció, l’any 2010, malgrat que fins a la data no ha ofert aquesta prova mèdica als seus usuaris, malgrat les constants reivindicacions de ciutadans i institucions de la capital de les Garrigues.

En les properes setmanes es procedirà a la instal·lació de la maquinària i al mes de juny el centre començarà a oferir el servei de radiologia amb la incorporació d’un tècnic en diagnòstic per la imatge. Quan s’iniciï l’activitat, es faran exploracions programades dos o tres dies a la setmana i no es preveu oferir atenció urgent.

El Servei de Radiologia al centre sanitari estava previst en el projecte inicial del CAP, però es va acabar desestimant per criteris poblacionals. D’aquesta manera, l’actual Departament de Salut dona resposta a una reivindicació històrica del territori, evitant desplaçaments dels usuaris. Tot i que el servei de radiologia per als pacients de la zona sempre ha estat garantit, ja que fins ara les persones que el requereixen són derivades per proximitat al CAP Pla d’Urgell, a Mollerussa, a 14 quilòmetres de les Borges Blanques, o també se’ls dona l’opció d’acudir als diferents centres de Lleida, Salut ha considerat necessari atendre aquesta demanda dels veïns i professionals de les Garrigues per apropar el servei als ciutadans i garantir l’equitat territorial.

En el mateix lot d’adjudicació hi ha incloses unitats radiològiques per al CAP Mollerussa, el Centre Penitenciari Ponent i el CUAP Baix Vallès. L’import d’adjudicació total ha estat de 858.616 € i es preveu que els aparells tinguin una vida útil de 12 anys.