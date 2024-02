La unitat de radiologia, a la fi a concurs

El CAP té una sala senyalitzada per a radiologia, encara que sense equip, des que es va construir el 2010. - M. CODINAS

L’adquisició de l’aparell de radiologia per al CAP de les Borges Blanques, una unitat de rajos X monitorada amb dos detectors, ha sortit aquesta setmana a licitació. La compra permetrà posar en funcionament el servei de radiologia al centre sanitari, previst en el projecte inicial del CAP però que va acabar desestimant-se per criteris poblacionals. Amb aquest nou servei el departament de Salut dona resposta a una reivindicació històrica. Quan s’iniciï l’activitat, es faran exploracions programades dos o tres dies a la setmana i no es preveu oferir atenció urgent. Les xifres de població de les Garrigues permeten calcular que es duran a terme al voltant de 5.000 estudis a l’any.

El director de Salut a Lleida i gerent de la regió sanitària de Lleida, Raül Llevot, va assenyalar que aquesta ampliació de la cartera de serveis a les Garrigues, “és una demostració més del compromís del departament per atendre l’equitat territorial i posar el pacient en el centre, ja que es dona l’oportunitat de millorar l’oferta sanitària i l’atenció a més d’evitar desplaçaments”. El servei de radiologia per als pacients de la comarca es porta a terme fins ara al Centre d’Atenció Primària de Mollerussa, o també es dona l’opció d’anar a Lleida. El novembre passat unes 200 persones es van manifestar a les Borges per demanar l’obertura de la sala de radiologia.