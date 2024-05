Investiguen una dona de les Garrigues per robar joies a persones d'edat avançada en municipis d'Osca

detail.info.publicated acn

La Guàrdia Civil de Binèfar investiga una dona, de 30 anys i veïna de la comarca de les Garrigues, per un delicte de furt de joies a una persona d'edat avançada. Els fets van passar a principis d'abril, quan una persona, després que la presumpta autora se li apropés per oferir-li ajuda, s'adonés que li havien robat les joies que duia. La víctima però, no va decidir denunciar els fets fins al cap d'un mes, el 7 de maig, després de veure a les notícies que la policia havia identificat dues persones per fets similars a Binèfar, Barbastre i Montsó. La investigació policial va determinar la coincidència del modus operandi i de la descripció física dels delictes, fet que va permetre identificar la presumpta autora.

La Guàrdia Civil ha entregat les diligències al Jutjat d'instrucció número 2 de Montsó i la investigada té l'obligació de personar-se davant l'autoritat judicial quan sigui requerida.