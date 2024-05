Manifestació perquè la Caixa eviti les okupaciones als seus pisos a Les Borges Blanques

detail.info.publicated Redacció

Veïns de Les Borges Blanques han convocat avui a la una del migdia una concentració davant de l’oficina de la Caixa a la capital de Les Garrigues per exigir l’entitat que trobi una solució a l’okupació d’habitatges de la seua propietat a l’avinguda Santiago Rusiñol, per posar fi a la inseguretat que això provoca a la localitat. Els convocants insisteixen que l’entitat ha de deixar de mirar cap a un altre costat. El detonant d’aquesta problemàtica va ser que el cap de setmana passat apareguessin calcinats a Les Borges dos vehicles robats.

Compra de l’immoble

Per la seua part, l’alcalde de Les Borges, Josep Farran, va confirmar que s’han iniciat converses amb la immobiliària de La Caixa, juntament amb altres actors, per adquirir l’edifici. Va afirmar que la indignació veïnal és “comprensible” pels fets delictius que s’han anat succeint en els últims mesos. L’estiu passat es va restablir el torn de nit de la Policia Local per evitar que s’okupessin pisos en aquesta zona de la capital de Les Garrigues.