Dos-cents veïns de les Borges exigeixen solucions al bloc okupat

Unes dos-centes persones es van concentrar ahir davant de l’oficina de La Caixa a les Borges Blanques per reclamar una solució als problemes derivats de l’okupació de pisos en un immoble del carrer Santiago Rusiñol, agreujats el cap de setmana per l’aparició de dos vehicles calcinats, que anteriorment havien estat robats. L’edifici té 77 habitatges i més de 40 estan okupats. Un total de 52 són d’InmoCaixa (de la firma Criteria, que depèn de la Fundació La Caixa), 14 són d’un fons d’inversió, una és de CaixaBank i la resta són de particulars.

Els veïns van demanar solucions “immediates” i van denunciar inseguretat en els últims mesos. Una veïna, Rosa Maria Minguella, va assegurar que la “inseguretat va en augment, els robatoris en finques, garatges i torres són continus i n’estem tips. Encara que sigui difícil, cal trobar una solució”. En la mateixa línia es va manifestar una altra veïna, Immaculada Roig, que va assegurar que cada vegada hi ha més robatoris i actes delictius. “Som molts als quals ens han robat o ho han intentat”, va dir.Durant la protesta, que va durar més de mitja hora, l’alcalde, Josep Farran, va insistir que la solució passa perquè l’edifici passi a ser de propietat pública o bé pública cooperativa, en la qual puguin participar l’ajuntament, la Generalitat, un “ens cooperatiu” o diferents actors, va dir. Va insistir que el consistori negocia amb la propietat dels pisos per trobar una solució definitiva i aconseguir una gestió més pròxima i eficaç.“Tenir la propietat ens permetria actuar, una cosa que ara no podem fer”, va dir. Va afegir que s’ha constatat que, des de l’arribada a començaments d’any d’un contingent de més de quaranta persones, algunes d’elles associades a una família d’ètnia gitana expulsada de Tarragona amb acumulació de fets delictius i fins i tot d’un crim, la “delinqüència ha anat a més” i s’ha incrementat “notablement”. Malgrat això, va fer una crida per no estigmatitzar tots els que okupen pisos. Va apuntar que la indignació veïnal és “compressible” i va assegurar als manifestants que s’està treballant juntament amb cossos policials i serveis socials per arribar a “una resolució d’aquest conflicte”. Els veïns es van citar a concentrar-se els dimecres a les 13.00 hores.

Afirmen que les okupacions de pisos estan ja en els tribunals

Fonts de Criteria (d’InmoCaixa) van explicar ahir que fa més d’un any que hi ha procediments judicials oberts per la usurpació d’aquests pisos per a la qual estan instats tots els procediments penals i, igualment, se’n van iniciar altres de civils per recuperar la possessió. Van confirmar la negociació per vendre aquestes propietats al consistori o entitat pública, encara que primer haurà de ser el jutge el que determini què fer amb aquests pisos. La problemàtica a l’edifici del carrer Santiago Rusiñol es remunta a anys enrere. Inquilins i okupes han conviscut en aquest immoble durant anys encara que la situació s’ha convertit en “insostenible” per a la majoria i fins i tot per als veïns dels carrers limítrofs. A tot plegat, cal sumar-hi les companyies de serveis, especialment les elèctriques, que rebutgen donar d’alta el subministrament elèctric a algunes vivendes a l’estar habitades de forma irregular, i la majoria reben la llum a través d’empalmaments al cablatge de l’edifici.