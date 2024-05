Les Borges avança l'obertura de les piscines municipals al 2 de juny

Les Borges Blanques ha avançat l’obertura de les piscines municipals al 2 de juny, dos setmanes abans del que estava previst inicialment, coincidint amb l’inici de la jornada intensiva als col·legis.

L’horari de les dos primeres setmanes, fins al 14 de juny, serà de les 12.00 a les 20.00 hores, mentre que el diumenge dia 2, el dissabte dia 8 i el diumenge dia 9 serà de 10.00 a 20.00 hores. Aquest últim horari es mantindrà fins al final de temporada, previst per al 30 d’agost i coincidint amb la festa major. La compra d’entrada i abonaments es podrà fer a partir del 27 de maig a través de l’aplicació eAgora, i a la taquilla del recinte de les piscines a partir del 3 de juny.En cas d’una onada de calor tindran una bonificació del 100% a l’entrada individual els col·lectius més vulnerables, menors de 13 anys, majors de 65 anys i també dones embarassades.Quant a les bonificacions el consistori preveu descomptes als abonaments de temporada per a joves i adults. Així mateix, els usuaris que tinguin un grau de discapacitat del 33% fins al 49%, les famílies nombroses o monoparentals tindran un descompte del 50%. Els usuaris que justifiquin una discapacitat a partir del 50% tindran l’entrada gratuïta. També es bonificarà el 30% de l’entrada als desocupats i es faran bonificacions als titulars del Carnet Jove, amb un descompte del 30% en totes les modalitats de la tarifa. Els abonaments de joves de 5 a 17 anys costaran 20 euros, a partir dels 18 anys pagaran 35 euros, mentre que per als jubilats serà de 21 euros. A banda de les entrades individuals, també hi haurà els abonaments de 10 sessions.