El Fons Nuclear, per a renovables o millorar regadiu

La Diputació va presentar ahir a la Granadella diverses propostes susceptibles de ser finançades amb el Fons de Transició Nuclear. Ho va fer en un acte al qual van assistir unes 40 persones entre alcaldes, institucions, entitats i centres escolars dels 19 municipis del Segrià i les Garrigues que perceben l’esmentada línia d’ajuts. Es tracta de tres projectes relacionats amb la transició energètica i la promoció econòmica i que tenen com a objectiu generar ocupació a les zones afectades pel futur tancament de les centrals nuclears de Vandellòs i Ascó.

Un d’aquests és Water Agrotech Solutions, que proposa la digitalització i la connectivitat per millorar el regadiu, amb l’objectiu de fer més eficient el sector agroalimentari. Per una altra banda, es va explicar el projecte EnergyHub CAT, que inclou accions com la creació de polígons industrials especialitzats en energia, la promoció d’instal·lacions d’energia renovable, així com infraestructures per a la investigació i desenvolupament en l’àmbit energètic. Finalment, es va donar a conèixer el projecte BioHub Cat, a Alcarràs, la finalitat del qual és fomentar bioindústries per descarbonitzar el sector petroquímic, posant en relleu recursos biològics i renovables locals. Pel seu costat, el president, Joan Talarn, va explicar que els esmentats projectes s’emmarquen en l’Agenda Compartida per a la Transformació Econòmica del territori, que té l’objectiu de crear un model econòmic generador de benestar i prosperitat i que fixi i atregui població i talent al territori.