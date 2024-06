Analitzen la renovació de l'N-240 a les Borges i Juneda

El subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, es va entrevistar ahir amb els alcaldes de les Borges, Josep Farran, i de Juneda, Antoni Villas, per analitzar els detalls de l’estudi informatiu de la carretera N-240 entre les Borges i Lleida promogut per l’Estat. En la reunió es va analitzar la tramitació administrativa pendent per aconseguir que “el projecte sigui una realitat” ja que aquesta via, malgrat la supressió de peatges, manté un nivell de trànsit elevat”.