Demanen a titulars de guals no fer-los servir com a reserva de pàrquing

L’ajuntament de les Borges ha emès un comunicat en el qual demana als ciutadans amb guals que no els utilitzin per poder aparcar a la via pública. Insisteixen que un gual és “un dret de pas i accés a un immoble a través de les voreres, no una reserva d’estacionament”. L’alcalde, Josep Farran, va explicar que la gestió dels guals que s’ha fet a la capital de les Garrigues durant els últims 30 anys contradiu el reglament general de Circulació, a què la normativa municipal està subjecta.

“La normativa no permet aparcar davant d’un gual, encara que siguis el propietari. No és un dret adquirit i per això en sol·licitem un ús responsable”, va dir. La polèmica naix arran d’una denúncia d’un veí de les Borges per un ús “no normatiu d’un gual per part d’un titular, que estacionava davant del seu habitatge, en un carrer en què està explícitament prohibit”, va dir. Va afegir que es prioritza l’ordenació del trànsit amb la rotació de vehicles en la majoria de carrers.