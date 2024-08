Obres per fer dos pisos socials a la cooperativa

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Granyena de les Garrigues ha licitat per 140.000 euros la rehabilitació de la segona planta de l’antiga cooperativa per construir dos pisos socials destinats a famílies joves que volen quedar-se a la població, segons va explicar l’alcaldessa, Montserrat Florensa. Per a això compta amb 100.000 euros aportats per la Diputació i la resta estarà sufragada pels Fons de Transició Nuclear per la proximitat de la central d’Ascó. L’objectiu és oferir habitatge als veïns que es volen quedar o donar una oportunitat als forans que han triat la localitat per assentar-se. “L’important és frenar la despoblació”, va indicar l’alcaldessa. La intenció és que les obres puguin començar aquest mateix any.

A la primera planta està previst habilitar una zona de coworking també el 2024 que es pagarà amb subvencions de la Diputació a través del Repte Demogràfic i que ascendeix a uns 30.000 euros. A més, preveu ubicar-hi en un futur la biblioteca i el centre cultural. La primera planta acollia el bar, ara tancat, encara que hi ha màquines dispensadores de begudes. L’ajuntament confia a poder obrir un bar casal en un altre equipament de la població.Val a assenyalar que la cooperativa de Granyena va desaparèixer al fusionar-se amb la de Maials el 2022 encara que manté algunes instal·lacions a les Garrigues.

Més de 84.000 € per reparar la teulada i instal·lar plaques solars

El consistori també compta amb els Fons de Transició Nuclear de la Generalitat per a la rehabilitació energètica i la reparació de la coberta de l’edifici de l’antiga cooperativa. Els treballs per aconseguir que l’edifici sigui eficient energèticament ascendeixena 84.890 euros i seran finançats pel Govern. “L’objectiu és acabar amb els problemes de filtracions i goteres, impermeabilitzar la coberta i instal·lar plaques solars per proveir l’equipament i els dos futurs pisos socials”, va assenyalar l’alcaldessa. D’aquesta manera, Florensa va indicar que la reconversió de l’antiga cooperativa ha permès la creació de nous serveis i d’habitatge.