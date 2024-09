Inicien tràmits per ampliar la recollida porta a porta a les Garrigues

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell de les Garrigues està preparant el plec de condicions per licitar la recollida porta a porta que pretén posar en marxa el juliol de l’any vinent. Segons fonts de l’organisme comarcal, el contracte amb l’empresa que el porta a terme en l’actualitat, Jaume Oró, del grup FCC, acaba al juny i aleshores ha d’estar escollida l’empresa que es faci càrrec del servei domiciliari.

El consell compta amb el beneplàcit dels divuit municipis de la comarca on ara no s’aplica, inclosa la capital, les Borges Blanques. De moment, està implantada a Arbeca, Juneda, Cervià, Puiggròs, la Floresta i la Granadella, amb molt bons resultats respecte a l’augment als índexs de reciclatge i reducció d’entrada de rebutjos a l’abocador. El cost actual per la recollida d’escombraries supera els 1,2 milions d’euros tot i que amb la posada en marxa del porta a porta en aquests sis pobles s’ha aconseguit que la fracció orgànica que es porta a l’abocador de Montoliu de Segrià (el de les Borges no té una zona específica per a això) sigui reaprofitable gairebé en la seua totalitat ja que tot just necessita tractament.

Pel que fa a les àrees d’emergència per dipositar els residus que no s’han pogut recollir en els horaris establerts en el porta a porta, ja són en funcionament les de Juneda, Arbeca i la Granadella. En aquestes tres poblacions s’han repartit 1.000, 650 i 400 claus, respectivament, que obren els abocadors d’emergència mitjançant sistemes de lectura amb targeta que obliguen els usuaris a identificar-se per dipositar-hi els rebutjos. La previsió és distribuir-ne 250 més a Cervià i faltarien per repartir a la Floresta i a Juncosa, que són les poblacions on s’han habilitat aquestes àrees d’emergència. No obstant, la previsió del consell és donar 4.500 claus, segons els domicilis comptabilitzats.