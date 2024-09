Arbeca acomiada mossèn Lluís Noguero amb un reconeixement

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de diversos anys com un veí més d’Arbeca, mossèn Lluís Noguero va deixar aquesta setmana la població per traslladar-se a la seua nova destinació parroquial. Des del consistori es va organitzar un acte per demostrar consideració i reconeixement i agrair-li l’esforç, empatia i col·laboració que sempre ha tingut cap a l’ajuntament, els veïns i l’equip de govern. Per simbolitzar-lo se li va fer entrega d’un petit detall per rememorar la seua estada.