Avancen les obres per a dos pisos socials contra la despoblació

L’Institut Català del Sòl (Incasòl) i l’ajuntament de Bovera han començat les obres de reforma dels dos pisos socials ubicats a sobre de la fleca. La inversió s’acosta als 90.000 euros a cada habitatge, que sufraguen la Generalitat i la Diputació, respectivament, segons va explicar l’alcade, Òscar Acero. De fet, una l’ocuparà el jove que es va fer càrrec del forn per recuperar aquest servei per a la població.

Juntament amb Bovera, altres municipis beneficiats d’aquesta iniciativa són la Granadella, Juncosa i el Soleràs que també tindran habitatges socials. La Generalitat, a través de l’Incasòl, inverteix 625.634 euros en aquests treballs que hauran de concloure a finals d’aquest any per contribuir a combatre la despoblació a les Garrigues Altes.El Soleràs estrenarà dos habitatges en un immoble municipal a la plaça de les Escoles, una actuació que costarà més de 95.000 euros. A la Granadella es reformarà la planta baixa de l’antiga casa del mestre per disposar-hi de dos pisos, amb una inversió de més de 200.000 euros. L’immoble acull també un habitatge ja rehabilitat i un alberg. A Juncosa, es rehabilitaran les dos primeres plantes de l’antic ajuntament (on ja hi ha un pis llogat) per instal·lar-n’hi tres més. Les obres costaran 231.634 euros.Totes aquestes actuacions s’emmarquen dins del programa Arrelament, que té per finalitat revertir la pèrdua de població i afavorir l’assentament de noves famílies.L’ajuntament de Bovera està immers en el procés per reobrir una botiga de queviures i busca persones perquè es facin càrrec d’aquest negoci. La botiga se sumaria a la fleca que es va reobrir el gener del 2023 després d’estar un any tancada. Va estar inactiva més de quinze anys fins que, el 2020, es va contractar una família que després va abandonar la població. La localitat també té un bar al local social, que ofereix serveis de menjador des de finals del 2021, segons va explicar Acero.