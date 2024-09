Danys en camins per 30.000 euros

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

A més de 30.000 euros calcula l’ajuntament de Castelldans que s’eleven les pèrdues a la xarxa de camins locals pels danys causats per les pluges del passat 3 i 4 d’aquest mes, que van deixar al municipi prop de 80 litres per metres quadrat. Cal sumar-hi l’afectació en diverses finques agrícoles on l’aigua es va emportar els tubs del reg per degoteig.

El consistori culpa els grans grups agraris com Pons, Europistacho o Nufri, que han creat grans àrees de cultiu desmuntant marges de pedra que separaven antigues finques i que servien de contenció d’avingudes en cas de fortes precipitacions. A més, són construccions protegides pel seu gran valor històric. “Ja hem fet un pregó i hem difós les xarxes socials un ban per demanar als agricultors perjudicats que presentin una justificació de danys que portarem a la conselleria d’Agricultura”, va indicar l’alcalde, Conrad Llovera. “Nosaltres, per la nostra part, sol·licitarem a aquestes grans empreses els permisos d’obres que justifiquin aquestes intervencions. En cas que no els tinguin els exigirem que reparin els desperfectes i ho denunciarem”, va remarcar. “No em consta que hi hagi cap sol·licitud al consistori en aquest sentit”, va matisar, i va emfatitzar que algú ha de fer-se càrrec de les conseqüències econòmiques que té enderrocar els antics bancals “tant per als quatre o cinc agricultors que, de moment, han comunicat que tenen les seues finques destrossades, com en els camins municipals”.

Tècnics de la conselleriaja han comunicat que esperen un balanç dels perjudicis a la zona

Va afegir que aquest dilluns es va començar el procés per parlar amb pèrits agrònoms perquè valorin els perjudicis i també amb advocats perquè aconsellin sobre futures accions legals. “Tècnics d’Agricultura ja s’han posat en contacte amb nosaltres perquè els remetem una valoració de l’afectació ocasionada i també es reclamarà una reunió amb el conseller, Òscar Ordeig, per exposar-li que també les sortides d’aigua de l’autopista AP-2 van ocasionar desperfectes als camps”. “A aquestes altures de l’any, el consistori no té diners per a reparacions i caldrà esperar al 2025”, va indicar. Les pluges de la setmana passada també van causar danys en camins, finques i infraestructures d’altres pobles de les Garrigues i del Segrià.