El tanatori fa dos anys i mig que no té llum

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per

L’alcalde de Bellaguarda, Olegari Alberich, assegura que el tanatori construït al costat del cementiri vell està sense llum des de fa dos anys i sis mesos i no hi ha aparences que es pugui connectar. Assegura que es van avançar diners a la companyia Endesa i es comptava amb una ajuda de la Diputació de més de 20.000 euros que s’ha hagut de tornar amb interessos de demora. Va incidir que l’empresa elèctrica ha posat condicions per fer la connexió i no ha tornat els diners que el consistori va avançar per executar l’obra. Alberich va remarcar que el servei es posa en funcionament puntualment quan cal obrir el tanatori “gràcies a la col·laboració d’un veí que ens deixa connectar-nos a la seua línia, però la resta del temps no hi ha ni llum ni aigua”. Va remarcar que s’han estudiat diverses opcions de connexió per tenir llum però en una l’amo del terreny per on es podia fer la connexió no volia que passessin cables per la seua propietat i l’alternativa que es va donar perquè voregessin la carretera C-242 tampoc era viable. Alberich assegura que, finalment, s’instal·laran plaques solars.

Per la seua part, fonts d’Endesa van incidir que tota la problemàtica es redueix al fet que el tanatori està construït en una zona no urbanitzable, una cosa de la qual l’alcalde assegura que no té coneixement.L’empresa addueix que durant tot aquest temps s’han mantingut reunions i s’han buscat solucions que no es descarten. Remarquen que és l’ajuntament el que s’ha de posar d’acord amb el veí que nega el pas per fer la instal·lació, no l’empresa, i que la solució que es va donar per vorejar la carretera C-242 de la Diputació “no és possible perquè la llei ho descarta perquè cal deixar lliures els marges de seguretat”. Endesa insisteix que és vital una requalificació dels terrenys perquè passin a ser d’equipaments, mentre que l’alcalde afirma que només es causen noves demores.