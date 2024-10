L'ajuntament de les Borges Blanques desmantella el carril bici que va estrenar el 2020

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de les Borges, governat per Borges per la República i ERC, ha desmantellat el carril bici que es va pintar el 2020 durant el mandat de l’anterior equip de govern de Junts. Asseguren que és inoperant i que causava més problemes, principalment de trànsit, dels que resolia, a banda que estava esborrat en la majoria dels trams, segons va explicar la regidora d’Urbanisme, Montse Canals. En un any i gairebé quatre mesos ha quedat totalment desdibuixat ja que fins i tot hi havia punts en els quals dificultava el gir dels autobusos. Canals va indicar que s’ha limitat la velocitat pel centre urbà a 30 quilòmetres per hora, per la qual cosa ja és prou segur. Va remarcar que el consistori dona suport a la sostenibilitat i la promoció de mitjans de transport com la bici “però aquest carril no estava ben pensat”.

El carril bici es va posar en marxa a finals del 2020 després d’un període de proves abans de quedar operatiu definitivament. La pandèmia de la covid va retardar-ne l’execució però les obres es van reprendre incloent modificacions en el trajecte ja que el carril passava inicialment per darrere de la cooperativa La Borgenca i, en conseqüència, es generaven problemes amb els camions que entren i surten, sobretot, durant la campanya de producció d’oli.

En una primera fase es va executar poc més d’un quilòmetre per unir l’escola Joan XIII i l’escola bressol, l’escola Montserrat i l’institut Josep Vallverdú. Es tractava de la proposta guanyadora dels primers pressupostos participatius de les Borges i va suposar una inversió de 41.500 euros. La intenció era prolongar-lo, encara que aquesta actuació no es va arribar a executar.Segons Canals, el fet que es fes per enllaçar els centres educatius ja li restava funcionalitat atès que no l’utilitzava ningú i “mai va arribar a tenir usuaris que el creguessin imprescindible per circular” per la capital. “Al contrari, es va convertir en un fre i es va optar per esborrar-lo”, va dir Canals.