Patis per incentivar la integració d'alumnes

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’institut de Secundària Josep

Vallverdú de les Borges Blanques ha reeditat aquest curs una iniciativa pionera per fomentar la integració i la interacció dels alumnes en què, per primera vegada, participen els estudiants de quart d’ESO, segons va explicar la directora del centre, Núria Sabaté.

Es tracta dels patis educatius, que ofereixen una desena de tallers centrats en els jocs de taula, la robòtica, el tenis taula, el teatre, la lectura, els reptes matemàtics, la pràctica de l’anglès, el futbol, l’ajuda en l’estudi o els jocs del rol. Compta amb la participació de voluntaris, a més dels alumnes i professors, i s’emmarca dins de l’assignatura Servei Comunitari. Els que no elegeixen aquesta opció van a residències o escoles a fer pràctiques sobre la matèria, va indicar Sabaté. D’aquesta forma, “volem evitar que cap estudiant no es quedi sol al pati i promovem que tots interactuïn, afavorint la integració entre les diferents classes”, una iniciativa que va tenir i està tenint molt bons resultats, va explicar la directora. L’experiència es va posar en marxa el curs passat per evitar l’ús dels mòbils durant la mitja hora d’esbarjo. “Enguany els mòbils estan prohibits però també hem optat per repetir l’experiència que vam començar el curs passat.”

Ahir va ser el torn del taller de speaker’s corner per parlar en anglès i demà es farà el de teatralització de situacions tenses, a més del dedicat als reptes matemàtics.