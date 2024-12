La sala aconfessional de funerals, al febrer

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Juneda inaugurarà la Sala dels Adeus a primers de l’any vinent, va explicar l’alcalde Antoni Villas. Les obres van començar a finals d’estiu i es preveu que acabaran al febrer del 2025. Servirà per acomiadar els difunts al costat del cementiri i ha suposat una inversió que s’acosta als 400.000 euros. Podrà acollir tant funerals laics com els de qualsevol confessió religiosa. El consistori va donar llum verda a aquest equipament a finals de l’any passat per atendre la creixent demanda de cerimònies civils per part de famílies que volen personalitzar l’últim adeu als seus pròxims. El projecte, que porta a terme el mateix consistori de la localitat, preveu la construcció d’un nou edifici en una zona al final del carrer Teuleria, al costat del cementiri, i compta amb una gran zona d’aparcament. Disposarà d’una gran sala diàfana per a tots aquells que prefereixen un altre tipus de comiat dels seus éssers estimats, més enllà del funeral catòlic, van indicar fonts municipals. El municipi ja disposa d’un equipament per acollir vetllatoris. Per sufragar la sala el consistori compta amb una ajuda de la Diputació de 102.000 euros. Segons assenyala Villas, aquesta nova sala diàfana podrà ser transformada en un tanatori en cas que l’actual servei privat, que és el que opera al municipi, hagi de tancar. Un dels aspectes que encara s’ha de definir és si la sala aconfessional la gestionarà el consistori o es contractarà una empresa externa.