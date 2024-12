El ple preveu aprovar avui el pressupost del 2025, de 8,5 milions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple de les Borges preveu aprovar avui el pressupost per al 2025 que ascendeix a 8,5 milions. Les inversions s’han centrat en la millora d’infraestructures viàries i de la xarxa d’aigua de boca i les clavegueres. Com a actuacions més importants val a destacar la construcció d’un nou dipòsit d’aigua per més d’1 milió d’euros i continuarà amb les obres que ja s’han iniciat als carrers Sant Pere, Sant Josep i Olivo. L’actuació costarà més de 200.000 euros.

Una altra de les obres previstes és la reparació de les piscines municipals que suposarà una despesa de més de 200.000 euros. El complex és de finals dels 90 i s’ha comprovat que el vas principal té filtracions que s’han de reparar. També es preveu una inversió de 85.000 euros per a la compra d’una finca de 4.000 metres quadrats a la Sareb on edificar habitatge social i també adquirir terreny industrial per més de 90.000 euros per garantir parcel·les a futures empreses.

Una altra partida de 9.000 euros es dedicarà adequar l’antic bar de vidre per convertir-lo en equipament cultural relacionat amb l’oli que estarà llest abans de la Fira de l’Oli. S’han estipulat més de 88.000 euros per a la construcció de nínxols al cementiri.

L’alcalde, Josep Farran, va indicar que no s’inclouen partides per a la compra del conflictiu bloc Santiago Rusiñol fins que hi hagi un compromís de la Generalitat per participar en la gestió. L’alcalde també va indicar que quan es rebi una proposta en ferm de l’executiu català podran recórrer a la via d’una modificació pressupostària.