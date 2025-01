Les Borges renuncia a comprar el bloc okupat i exigeix als seus propietaris més inversió

L’ajuntament de les Borges Blanques ha renunciat a comprar l’edifici okupat de l’avinguda Santiago Rusiñol, al constatar la degradació de l’immoble i l’elevat cost que suposaria rehabilitar-lo. L’alcalde, Josep Farran, va apuntar que els tècnics municipals van poder comprovar que les condicions d’habitabilitat del bloc han empitjorat els últims mesos, encara que de manera desigual en les cinc escales que el formen, i que la inversió necessària per condicionar-los supera “actualment la capacitat d’inversió de l’ajuntament”.

El consistori va arribar a un acord el mes de juliol passat per adquirir 72 dels 77 pisos de l’edifici parcialment okupat a les immobiliàries Inmocaixa (50) i Coral Home (20) i a CaixaBank (2). Els cinc restants són propietat de particulars.

El consistori havia previst un pla per reallotjar les famílies i reservar pisos per a joves i ancians

L’objectiu per adquirir el bloc era revertir la situació “problemàtica” generada per l’arribada fa un any de membres d’una família relacionada amb fets delictius. Estava previst posar en marxa el reallotjament de famílies no propietàries amb lloguers socials i destinar part d’aquests pisos a habitatges per a joves, grups d’ancians o pisos d’emergència de caràcter habitacional.

“A l’estiu hi havia un acord per comprar l’edifici amb un preu tancat i finançament per pagar-lo, però les condicions d’habitabilitat han canviat”, va dir l’alcalde, que, d’altra banda, va afegir que la complexitat logística i social de l’operació, que podia “comprometre la seguretat jurídica del consistori de cara a futures actuacions”, també ha fet renunciar a la compra. “No hem trobat cap assegurança que ens cobreixi i el consistori no pot responsabilitzar-se d’aquesta manera”, va apuntar en aquest sentit.

Farran va assegurar que, a partir d’ara, el consistori centrarà els seus esforços a exigir als titulars dels pisos una gestió adequada de l’accés als habitatges, “que durant anys ha estat desatesa”, i que es garanteixin les condicions d’habitabilitat de l’edifici, “totalment qüestionables en l’actualitat”. Va afegir que els titulars de l’immoble han de “responsabilitzar-se” i regular l’accés als pisos, fer més inversions i millorar la qualitat de l’immoble per viure.

Segons va assenyalar l’alcalde, la rotació de persones que okupen habitatges en aquest edifici és constant i prou important i tensa per haver de regular l’accés per part dels titulars dels immobles okupats.

Un incendi va obligar a desallotjar part de l’edifici a l’estiu

Un incendi al conflictiu bloc d’habitatges de l’avinguda Santiago Rusiñol va obligar l’estiu passat a desallotjar part d’aquest edifici i fins a cinc persones van ser traslladades a l’hospital Arnau de Vilanova per inhalació de fum. En el seu moment, l’alcalde, Josep Farran, va assegurar que era “necessari” posar ordre en l’accés a aquests pisos ja que no podia continuar la gestió descurada que hi havia per part dels propietaris. L’incendi es va registrar en un buit al costat d’un ascensor vora les conduccions elèctriques. De fet, la companyia elèctrica va eliminar setanta-vuit connexions il·legals a la xarxa elèctrica. D’altra banda, els Mossos també van evitar que una inquilina del bloc se suïcidés llançant-se al buit des de la teulada de l’edifici. Accions que van portar grups de persones i veïns de les Borges a manifestar-se en diverses ocasions per reclamar una solució a CaixaBank.