Els alumnes de l’institut de la Granadella fugen de les aules tremolant de fred

Publicat per Maria Molina

Els estudiants de l’Institut L’Olivera de la Granadella van abandonar ahir les aules en horari escolar fugint del fred. La calefacció, que feia dies que fallava (vegeu SEGRE d’ahir), va tornar a avariar-se ahir a primera hora del matí, en una jornada gèlida en què els termòmetres a les comarques del pla de Lleida van arribar a caure per sota dels vuit graus sota zero.

Segons familiars dels alumnes, van ser els mateixos estudiants els que van avisar els seus pares per WhatsApp del fred a les classes perquè vinguessin a buscar-los. Asseguren que els problemes amb la calefacció es repeteixen des de fa més d’una setmana, però el fred extrem ha fet que la situació sigui insostenible. Amenacen de no portar els seus fills al centre avui si no se soluciona.

El delegat d’Educació a Lleida, Ruben Mansilla, va confirmar que la calefacció va estar avariada durant tot el matí d’ahir. “Al principi es va pensar que va quedar reparada dimarts, i es va atribuir la ruptura a una fallada en la sonda del dipòsit de pèl·lets o pinyols d’oliva, que donava un senyal erroni a la caldera de biomassa com si faltés combustible”, va indicar. Mansilla va remarcar que els tècnics van acudir a revisar el mecanisme de la caldera quan es va tenir constància que fallava de nou i aquesta vegada l’avaria es va atribuir a una espècie de resina que es genera al cremar els pinyols d’oliva. Aquesta s’acumula als sensors i fa que els mecanismes de la caldera detectin per error que no hi ha combustible.

Els tècnics van concloure que la cooperativa local va servir al centre un pèl·let de pinyol no apte per a la caldera. El departament gastarà mil euros per proveir la caldera amb nou combustible perquè estigui en marxa aquest mateix divendres, va puntualitzar Mansilla. No obstant, demà és dia de lliure disposició i l’institut estarà tancat. La previsió per avui, mentre es prolonguen els treballs de reparació, és col·locar calefactors portàtils a cada una de les cinc aules, que acullen una vintena d’alumnes cada una. El delegat va remarcar que els tècnics continuaran amb els treballs perquè les classes es puguin restablir amb normalitat dilluns.

L’Institut L’Olivera té uns 80 estudiants d’aquesta població, Juncosa, Bovera, Bellaguarda, els Torms, Maials i Llardecans, aquests dos últims al Segrià. Responsables del centre també van indicar que els tècnics treballen per resoldre l’avaria com més aviat millor, malgrat que no van garantir que la caldera estigui reparada avui.

Les temperatures mínimes han estat de rècord aquests dies i Protecció Civil va demanar als municipis habilitar espais amb calefacció. Altres avaries van deixar dimarts altres escoles sense calefacció, com La Mitjana de Lleida o la Jacint Verdaguer de Tàrrega. La de Puigverd de Lleida també es va avariar aquesta setmana però ahir ja estava reparada.