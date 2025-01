L'Autoescola Juneda, en el top 3 de l'Estat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Autoescola Juneda by Àngel Capell ha estat reconeguda com la tercera d’Espanya amb més percentatge d’aprovats i la primera de Catalunya del 2024, segons les dades estadístiques que recull cada any des del 2015 la Direcció General de Trànsit (DGT).

El web comparador autoescuelas.net, basant-se en aquestes dades de la DGT sobre unes 6.000 autoescoles de tot l’Estat, situa la de Juneda com la tercera estatal amb un percentatge del 83,05% d’aprovats en la prova de conducció i circulació. Només és superada per Autoescuela Sariego d’Oviedo, que se situa al primer lloc amb un 87,34% d’aprovats, i l’A92 de Granada amb un 84,62%.

Els responsables de l’autoescola, Àngel Capell i Keren Quirós, van expressar la seua “satisfacció per aquest reconeixement, perquè considerem que cada aprovat és un èxit compartit i estem molt orgullosos dels nostres alumnes i de l’equip que fa possible aquest objectiu”.

En aquest sentit, per a Capell i Quirós, “no hi ha secrets, simplement els alumnes no només reben una formació teòrica sòlida, sinó que també gaudeixen d’una experiència pràctica que els prepara per afrontar els reptes de la carretera amb confiança”.

“El fet de ser una autoescola familiar ajuda al contacte directe entre l’alumne i el professor”, afirma Capell quan se li demana quina creu que és la clau d’aquest èxit.

Alhora, considera que “és un reconeixement als anys de treball, esforç i dedicació que portem fent durant tot aquest temps” i explica que “l’objectiu al realitzar les pràctiques amb l’alumne és que aquest en tregui el màxim rendiment”.