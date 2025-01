Dotze premis al millor or líquid

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’antic Bar de Vidre, al costat del Pavelló de l’Oli de les Borges, va ser inaugurat ahir com a nova Oleoteca. Aquest equipament servirà per impulsar la cultura de l’oli d’oliva verge extra durant tot l’any a la capital de les Garrigues mitjançant tallers, degustacions, debats i reflexions estratègiques.

L’alcalde, Josep Farran, va explicar que aquest nou espai acollirà també tallers de cuina popular i intercultural, a banda de ser un lloc on convergiran memòria oral, art i escultura. En aquest sentit, Farran va avançar que la Fira de l’Oli té previst un pla pedagògic que “estengui la cultura de l’oli de manera sistematitzada”.

Ordeig va anunciar que hi haurà formació alimentària en els centres escolars de tot Catalunya

A l’acte inaugural de l’Oleoteca va assistir també el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que va dir que “el treball, l’amor per la terra i la constància han convertit les Borges en la capital de l’oli i serà la futura capital dels Premis Nacionals de l’Oli”, que serà “una plataforma de promoció de l’excel·lència d’aquest producte a escala nacional i internacional”.

Va destacar, en aquest sentit, l’oli d’oliva verge extra com un producte d’altíssima qualitat i va manifestar la seua voluntat d’ajudar les Borges a desenvolupar el paper de “capital de l’oli”. El conseller va recalcar, d’altra banda, la importància de modernitzar el sector mitjançant regs de suport, a fi de tenir collites més estables, i va anunciar que el Govern treballa per impulsar una nova formació especialitzada de mestre de trull, la persona encarregada de realitzar el procés d’extracció de l’oli d’oliva verge, encara que va detallar que aquests estudis només podran cursar-se al campus de Manresa de la Universitat de Vic. També portaran a terme formació alimentària en escoles.

D’altra banda, Ordeig va explicar que Barcelona acollirà el proper mes de novembre un nou mercat de l’oli nou, mentre que preparen una guia amb els millors olis de Catalunya, així com un distintiu per a tots els restaurants que utilitzin a les seues cuines olis catalans.

La jornada d’ahir va culminar amb la proclamació dels guanyadors del concurs anual dels millors olis de la fira entre els productors que participen en el certamen, un dels moments més esperats de cada edició.

Una quinzena de productors de diferents llocs de Catalunya que figuraven com a finalistes es van repartir els dotze premis al millor or verd, que atorga la Fira de l’Oli amb el veredicte del Panell de Tast Oficial d’Olis Verges Extres de Catalunya, adscrit a la Generalitat i format per 28 experts.

Aquest any, el concurs ha incorporat reconeixements als millors ecològics. En l’apartat de Petits Productors, van ser premiats Xic’s Cal Borrech, de Figuerola d’Orcau, com a millor Afruitat Verd Amarg; Sodelplana, de Sant Cristòfol de la Vall, com a millor Afruitat Verd Dolç, i Raig d’Arbeca com a millor Afruitat Madur. En l’apartat ecològic van ser premiats Mas Fuertes, Raig d’Arbeca, i Olea Drinks, en les respectives categories. Quant a Grans Productors, van guanyar Gabriel Alsina Llorens en Afruitat Verd Amarg i Mas de Montseny del Morell en les dos categories restants. Finalment, quant a productors ecològics, Cuadrat Valley es va emportar els dos premis en Afruitat Verd Amarg i Afruitat Verd Dolç, mentre que Vilà Molí d’Oli va ser el millor Afruitat Madur.

L’alcalde, Josep Farran, va defensar que els premis tinguin en consideració aspectes com la sostenibilitat o el projecte, més enllà de les propietats organolèptiques.