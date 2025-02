Tretze alcaldes en un acte contra Nova Tracjusa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Tretze alcaldes i alcaldesses de les Garrigues van participar ahir en un acte contra Nova Tracjusa a l’Espluga Calba. La convocatòria, impulsada per ERC i Per Tu, va reunir els primers edils de les Borges Blanques, la Floresta, els Omellons, l’Espluga Calba, Fulleda, Vinaixa, Cervià, l’Albagés, Arbeca, el Cogul, el Soleràs, els Torms i Granyena. Aquesta reunió va sorgir com a resposta a la suspensió del consell d’alcaldies que s’havia de celebrar al mateix lloc i hora. El president d’aquest organisme, Conrad Llovera, ho va fer precisament per evitar que coincidís amb una protesta contra el projecte de la cooperativa GAP i Griñó per obtenir gas a partir de residus (vegeu SEGRE d’ahir).

Després de la suspensió del consell d’alcaldies, els edils contraris a Nova Tracjusa han registrat la petició de convocar un ple extraordinari del consell per debatre sobre aquest projecte. L’alcalde d’Arbeca, Sergi Pelegrí (ERC), va afirmar que l’ens comarcal té l’obligació de convocar-lo en un termini màxim de quinze dies.

“La comarca ha de poder debatre sobre el seu futur i les conseqüències que pot tenir sobre els nostres municipis, però resulta que en el consell es pot parlar de tot menys de Tracjusa”, va dir Pelegrí. El projecte de Nova Tracjusa, ja aprovat per la Generalitat, està només pendent d’obtenir la llicència d’obres municipal de l’ajuntament de Juneda. El consistori ja l’està tramitant.