Nou pedaç a la piscina de les Borges Blanques per garantir l’obertura a l’estiu

L’estudi tècnic sobre l’estat del subsol i el vas de la piscina municipal de les Borges ha revelat deficiències estructurals més greus del que inicialment s’havia previst. Portar a terme ara la renovació íntegra de la instal·lació faria inviable l’obertura del recinte el mes de juny vinent, per la qual cosa el consistori ha apostat de nou per una solució provisional que permeti obrir les piscines al juny i programar l’inici de les obres a partir del setembre. L’alcalde de les Borges, Josep Ferran, va explicar des de fa anys que la piscina arrossega “problemes” i pèrdues d’aigua inassumibles, ja que es va detectar que el vas principal està esquerdat de punta a punta. Això ha provocat la creixent pèrdua d’aigua any rere any. Va afegir que s’han anat fent actuacions de millora que no han solucionat la problemàtica estructural, malgrat que aquest any es tornarà a “apedaçar” per garantir l’obertura del recinte a l’estiu. Va afegir que, a més de la ruptura del vas, també s’han identificat desperfectes que han de ser corregits.

L’objectiu del consistori de la capital de les Garrigues és afrontar aquesta tardor la reforma integral d’aquesta instal·lació, el cost de la qual podria superar els 350.000 euros, segons el primer edil. “Es tracta d’una problemàtica greu que haurem d’assumir i no serà barat afrontar-la.” L’any passat, el consistori ja va invertir més de 16.000 euros a arreglar “provisionalment” el vas principal, tot i que no va ser suficient i les pèrdues d’aigua han continuat. Segons assenyala Ferran, el consistori preveu quantificar tant les pèrdues d’aigua dels últims anys així com la inversió que s’ha fet per arreglar la instal·lació any rere any. “Volem saber a quant ascendeix el cost que ha suposat aquest recinte per a les arques municipals”, va dir. El consistori de les Borges va sol·licitar un crèdit d’un milió l’any passat per afrontar obres municipals, entre les quals destacava la reforma de la piscina.