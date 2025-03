Tanca l’única botiga del Soleràs i busquen relleu

L’única botiga de queviures que hi ha al Soleràs ha iniciat la liquidació de tots els seus productes per l’imminent tancament de l’establiment, a l’edifici de la Cooperativa Agrícola. L’alcalde, Manel Marsan, va explicar que després de vuit anys al capdavant del negoci, l’actual titular tanca per motius de salut. En referència a mantenir el servei obert, va apuntar que s’està buscant algú que “vulgui portar aquesta botiga”. El primer edil afegir que s’han mantingut converses amb algunes firmes de supermercats perquè obrin alguna franquícia i “el poble no es quedi sense aquest servei, ja que el motiu del tancament no és econòmic”. Marsan també va apuntar que, a partir d’ara, caldrà “solucionar la venda de pa diària” perquè a la localitat hi ha només una pastisseria que no fa pa. “Haurem d’enginyar-nos-les per aconseguir pa cada dia”, va dir. Diferents persones s’han interessat en aquest establiment però “no hi ha res tancat”.

Altres pobles sense comerços

En set municipis de les Garrigues només hi ha un establiment obert, mentre que als Omellons o Fulleda no en tenen cap. Un estudi del consell va alertar del tancament d’aquests serveis pel canvi d’hàbits, la competència de supermercats, les vendes online i la falta de relleu generacional.