LES
A concurs el servei de menjador de la guarderia
Les Borges Blanques ha tret a licitació el servei de menjador de la guarderia municipal per garantir els àpats durant la meitat del mes de juny i juliol. L’alcalde, Josep Farran, va explicar que aquest servei des de fa anys s’ha ofert juntament amb el de les escoles però que quan aquestes acaben el curs “havíem de buscar una alternativa per a la guarderia fins al 31 de juliol”. Les clàusules preveuen el subministrament d’entre vuit i vint menús diaris per a nens de 0 a 3 anys i de dilluns a divendres”. El primer edil va apuntar en aquest sentit que el consistori estudiarà si amplien a tot el curs escolar aquest servei de menús. L’ajuntament valorarà l’experiència en la restauració col·lectiva, especialment en menjadors escolars i ha convidat bars, restaurants i l’obrador de les Borges perquè participin en aquest concurs.