Cau un grup criminal que tenia una plantació de marihuana al nucli urbà de la Pobla de Cérvoles
Els Mossos detenen tres persones i comissen més de 500 plantes, cocaïna i armes
Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir ahir dos homes de 29 i 61 anys i una dona de 40 com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, un delicte defraudació de fluid elèctric i per pertinença a grup criminal.
Les detencions són el resultat d'una investigació iniciada després de tenir coneixement que en una casa que de la Pobla de Cérvoles hi havia una plantació indoor de marihuana. Fruit d'aquesta investigació es van recollir indicis que apuntaven a que un grup organitzat podria estar operant en una casa de grans dimensions situada al nucli urbà de la Pobla de Cérvoles, més concretament a la plaça de l’Església.
Després d'unes setmanes de treball, on es van fer una sèrie de vigilàncies per detectar persones relacionades amb el cultiu, també es van observar elements que evidenciaven una defraudació de fluid elèctric.
Davant dels evidents indicis recollits pels investigadors, ahir es va crear un grup de treball per irrompre a l’immoble amb efectius de la Unitat d'Investigació de Mollerussa, de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i de la Unitat de Seguretat Ciutadana de l'Àrea Bàsica Policial del Pla d'Urgell - Garrigues, els quals van entrar a la plantació a primera hora del matí.
En l’assalt realitzat a l’immoble, que constava de tres edificis sense comunicació entre ells, es va detenir un home quan intentava fugir saltant pel terrat de la casa que s’estava registrant, i es van localitzar 555 plantes de marihuana i 350 grams de cabdells de marihuana secs i una instal·lació indoor per al cultiu intensiu de marihuana on, a banda dels aparells d'aire condicionat, compressors, ventiladors i estris per afavorir vàries collites de marihuana a l'any, destacava una complexa instal·lació d'il·luminació amb tires led per reduir el consum elèctric.
Al segon registre, efectuat en un altra casa del mateix immoble, es va detenir un home i una dona i es van comissar 8 armes de quarta categoria (detonadores, de gas comprimit, airsoft i balins), tres matxets de grans dimensions, unes manilles i una defensa extensible i 12 grams de cocaïna en roca, 4 dosis de cocaïna embolcallada i preparada per una venda o consum, dues bàscules de precisió i estris per preparar i embolcallar la droga.
Segons els especialistes de la companyia elèctrica subministradora la instal·lació elèctrica que alimentava a la plantació estava connectada de forma fraudulenta a la xarxa elèctrica i era molt sofisticada i d’un nivell d’execució molt professional.
La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions d'altres membres del grup.
Els detinguts passaran demà a disposició judicial davant del Jutjat d'Instrucció en Funcions de Guàrdia de Lleida.