Romanços edulcorats i justicia a patades: les novel·les coreanes conquereixen el Facebook de l'Ajuntament de Juneda
Des de finals d'octubre el consistori va perdre el domini de la plataforma i des de llavors ja s'han publicat més de 200 episodis
A finals d’octubre l’ajuntament de Juneda va desitjar als veïns i veïnes de la població una feliç Castanyada a través de la seua pàgina de Facebook. Va ser l’última informació que va emetre ja que des del 20 de novembre només es veu a través de la plataforma americana una sèrie coreana. De fet, ja porten emesos gairebé 200 episodis al més pur estil oriental amb baralles utilitzant arts marcials, romanços edulcorats i noies amb poders impartint justícia a neta puntada de peu i emetent rajos amb els seus ulls enormes.
Segons l’alcalde de la localitat, Antoni Villas, el domini a la plataforma nord-americana es va usurpar des dels Estats Units entre finals d’octubre i a mitjans de novembre. Els informàtics municipals estan intentant recuperar-lo demostrant que es tracta d’una pàgina oficial d’una institució municipal, “però està portant el seu temps perquè no és una tramitació fàcil”. L’alcalde va remarcar que la intenció és recuperar aquest domini i no s’explica com i qui se n’ha pogut apropiar. “Estem comprovant què ha pogut passar en aquest impás de temps i no ens expliquem com ha pogut succeir”, va indicar.
Alcalde i veïns van mostrar la seua estupefacció en trobar-se la sèrie coreana a la xarxa social. “No sé si és una cosa que ja ha passat abans, si li ha succeït a l’algun altre ajuntament, però nosaltres estem molt sorpresos”, va puntualitzar. Temen que hagin de tornar a pagar per recuperar el domini. “Si això passa estudiarem quina mesura prendrem”.