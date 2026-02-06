El Centre d’Interpretació d’Art Rupestre al Cogul rep un 56% de visitants més des de l'aplicació de la realitat virtual
El projecte ‘Ulls de la història’ impulsa l'increment amb una museografia immersiva que atrau més públic al centre
El Centre d'Interpretació d'Art Rupestre al Cogul ha experimentat un augment del 56% en el nombre de visitants des de la renovació museogràfica implementada l'any 2024 pel Departament de Cultura, mitjançant el projecte ‘Els ulls de la història’ del Departament de Cultura. Aquesta iniciativa ha transformat l'experiència, oferint una aproximació vivencial i immersiva a l'art rupestre a través de la realitat virtual. Les xifres són clares: de les 4.424 visites registrades el 2024, s'ha passat a les 6.917 persones que han visitat el centre el 2025. Aquest impuls es deu, en gran part, a la multiplicació per cinc dels grups escolars, que ja sumen prop de seixanta amb uns 1.500 alumnes, i a l'increment de visitants internacionals, que s'acosten als 450. L'èxit ha comportat que l'equipament compti amb fins a cinc persones treballant-hi.
Les dades s’han donat a conèixer en el transcurs de la visita a l’equipament cultural que hi ha fet el Consell de direcció territorial de la Generalitat a Lleida, encapçalat per la delegada del Govern, Núria Gil, abans de celebrar la seva reunió de treball mensual a l’Ajuntament del Cogul (Garrigues).
El projecte ‘Els ulls de la història’ inclou una sala dedicada a la descoberta de les pintures i les seves interpretacions, i una altra als llenguatges artístics i a l’experimentació, amb panells informatius, pantalles tàctils i projectors. El projecte reforça l’enfocament que ja s’estava fent els darrers anys i que suposa una nova mirada sobre l’art llevantí, amb una perspectiva de gener que durant dècades s’havia obviat per part dels estudiosos.
En aquest sentit, l’experiència visual immersiva, amb ulleres de realitat virtual, permet als visitants endinsar-se en un viatge en el temps que comença amb el record de la descoberta del conjunt rupestre per part del geòleg Ceferí Rocafort, i que busca despertar una reflexió profunda sobre els rols de gènere en societats del passat. El Cogul va ser el primer lloc on l’Agència va implantar aquest projecte, que després s’ha replicat a la Cartoixa d’Escaladei, el Conjunt de la Vall de Boí i el Castell de Miravet, i està a punt de fer-ho al Monestir de Sant Pere de Rodes.
Alhora, la nova museografia gira al voltant d’una reproducció a escala de la balma, que permet una major comprensió de la seva importància i transcendència cultural a través d’una interacció directa, i es complementa amb la guia multimèdia que acompanya el visitant a la balma, i que està dissenyada per oferir una experiència per a totes les edats, integrant àudio i imatges per enriquir la visita, fent-la accessible amb signoguia i audiodescripcions.
Oportunitats de diversificació econòmica
En el transcurs de la visita, Núria Gil ha posat en valor la tecnologia com a eina per a fer arribar la cultura i la història a un major nombre de persones i ha ressaltat les possibilitats de diversificació econòmica que aquest tipus de projectes posen a l’abast del territori.
La visita al Centre d’Interpretació d’Art Rupestre ha estat prèvia a la reunió del Consell de direcció territorial de la Generalitat a Lleida, a l’Ajuntament del Cogul. Aquest és el segon cop que el consell de direcció, integrat pels directors i directores territorials dels departaments de la Generalitat a Lleida amb la delegada del Govern al capdavant, es reuneix fora de la seu de la delegació del Govern, amb l’objectiu de descentralitzar les sessions. La primera va tenir lloc a Sant Guim de Freixenet.